     Электронные сигареты — это хорошая альтернатива сигаретам, которая не наносит столько вреда организму, как обычные сигареты. В электронных сигаретах  отсутствуют канцерогенные и мутационные вещества, системные яды, клей и прочее.

Фактически электронная сигарета это всего лишь пищевой глицерин, пропиленгликоль и ароматизаторы. Что касается обычных сигарет: многие знают, что в составе порой даже табака нет. Только химикаты, канцерогенные яды и прочие пагубные вещества.

Безусловно, однозначным плюсом электронных сигарет можно является отсутствие неприятного запаха изо рта, от одежды, волос. Наоборот: выбрав электронную сигарету с приятным и ярким вкусом Вы будете им наслаждаться.

В виду того, что сигареты растут в цене день ото дня, электронная сигарета — хорошая альтернатива. И не только в плане меньшего вреда здоровью и приятного запаха, а еще и в плане бюджета.

Магазин табачной продукции Escobar дорожит своей репутацией, поэтому в нашем магазине Вы найдете только 100% оригинальную продукцию. Если нет возможности посетить наш магазин — не беда, просто закажите доставку электронных сигарет, оформив заказ. После чего наш менеджер свяжется, уточнит детали и направит курьера по Вашему адресу. 

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City Bridge 1300 затяжек

City Pods
700,00 
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City Highway 1600 затяжек

City Pods
750,00 
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City Railway 800 затяжек

City Pods
500,00 
-6%
Электронная сигарета City Rocket 4000
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City Rocket 4000+ затяжек

City Pods
990,00 
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City Subway 1000 затяжек

City Pods
550,00 
Электронная сигарета Elf Bar 1500
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Elf Bar 1500 затяжек

Elf Bar
850,00 
Elf Bar 2200 затяжек
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Elf Bar 2200 затяжек

Elf Bar
900,00 
Elf Bar BC4000
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Elf Bar BC4000

Elf Bar
1 400,00 
Elf Bar Lux 1500 затяжек
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Elf Bar Lux 1500 затяжек

Elf Bar
850,00 
фумари про 1500 затяжек
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Fumari Pro 1500

Fumari
800,00 
-10%
электронная сигарета ашкуди куви плюс
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HQD Cuvie Plus 1200 затяжек

HQD
900,00 
Hot
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HQD Hit 1600 затяжек

HQD
1 100,00 
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