Электронные сигареты — это хорошая альтернатива сигаретам, которая не наносит столько вреда организму, как обычные сигареты. В электронных сигаретах отсутствуют канцерогенные и мутационные вещества, системные яды, клей и прочее.

Фактически электронная сигарета это всего лишь пищевой глицерин, пропиленгликоль и ароматизаторы. Что касается обычных сигарет: многие знают, что в составе порой даже табака нет. Только химикаты, канцерогенные яды и прочие пагубные вещества.

Безусловно, однозначным плюсом электронных сигарет можно является отсутствие неприятного запаха изо рта, от одежды, волос. Наоборот: выбрав электронную сигарету с приятным и ярким вкусом Вы будете им наслаждаться.

В виду того, что сигареты растут в цене день ото дня, электронная сигарета — хорошая альтернатива. И не только в плане меньшего вреда здоровью и приятного запаха, а еще и в плане бюджета.

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